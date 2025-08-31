Schüsse auf Gebäude

Nr. 2084

In der vergangenen Nacht gab eine bislang unbekannte Person mehrere Schüsse auf ein Gebäude in Neukölln ab. Gemäß Zeugenaussagen habe die vermummte Person gegen 2:10 Uhr in der Hermannstraße mehrfach in Richtung eines Cafés geschossen und sei dann geflüchtet. An dem Gebäude stellten die alarmierten Beamtinnen und Beamten mehrere Einschusslöcher fest. Durch die Schüsse wurden keine Menschen verletzt. Eine Fachdienststelle des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.