Israelische Flagge in Flammen

Nr. 2083

Eine Flagge des Staates Israel in Tiergarten ist in der vergangenen Nacht von einem oder mehreren Unbekannten offensichtlich in Brand gesetzt worden. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Gebäudes einer politischen Stiftung in der Tiergartenstraße, an dessen Fassade die Flagge angebracht ist, habe gegen 5:30 Uhr die Beschädigungen bemerkt. Bei seinem vorherigen Wachgang in der Nacht sei die Flagge noch intakt gewesen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.