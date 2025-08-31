Mann nach Auseinandersetzung mit Verdacht auf mehrere Frakturen im Krankenhaus

Nr. 2082

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 wurden in der vergangenen Nacht zu einem verletzten Mann nach Neu-Hohenschönhausen gerufen. Gegenüber der Funkwagenbesatzung gab der 55-Jährige an, gegen 21 Uhr in einer Parkanlage an der Warnitzer Straße attackiert worden zu sein. Dort habe er auf einer Bank gesessen, als ihn zwei Männer angesprochen und dann unvermittelt mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen hätten. Während der Auseinandersetzung habe er einem der beiden in die Nase gebissen. Dann sei er zu Boden gegangen, wo ihm die Männer mehrfach gegen den Kopf und in das Gesicht getreten hätten. Nach einer Erstversorgung brachten hinzugerufene Rettungskräfte den Mann mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus. Bei einer Absuche der Parkanlage nahmen Polizeikräfte zwei tatverdächtige Männer im Alter von 34 und 38 Jahren fest. Sie brachten sie zur Feststellung ihrer Identitäten in einen Polizeigewahrsam, wobei dem 38-Jährigen zusätzlich Blut abgenommen wurde. Einen freiwilligen Atemalkoholtest hatten beide Männer zuvor abgelehnt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.