Motorradfahrerin fährt gegen Auto

Bei einem Unfall in Kreuzberg ist gestern Nachmittag eine Motorradfahrerin erheblich verletzt worden. Entgegen einer ersten Polizeimitteilung, in der von einem Motorradfahrer berichtet worden war, handelt es sich um eine 64-jährige Frau, die den bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 16:30 Uhr auf der Köpenicker Straße in Richtung Schlesisches Tor gefahren war. Dabei soll sie den Radfahrstreifen am rechten Fahrbahnrand genutzt haben, um andere Fahrzeuge zu überholen. Als eine 63-Jährige links vor ihr mit ihrem Auto nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte, habe die Motorradfahrerin nach links ausweichen wollen. Dabei sei sie gegen das Auto gefahren. Die Motorradfahrerin soll dann gestürzt, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in das Auto eines ihr entgegenkommenden 54-Jährigen gerutscht sein. Die Frau kam mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Die 63- und der 54-Jährige blieben unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.