Brand an Schulgebäude

Nr. 2080

In Reinickendorf hat ein Passant in der vergangenen Nacht einen Brand an einer Hausfassade eines Schulgebäudes bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Mann hatte das Feuer an dem in der Walliser Straße befindlichen Gebäude gegen 0:40 Uhr festgestellt und außerdem zwei unbekannt gebliebene Personen davonlaufen sehen. Die Feuerwehr konnte den beim Eintreffen bereits nahezu erloschenen Brand löschen. Am Ort fanden Einsatzkräfte einen Kanister mit einer brennbaren Flüssigkeit und sicherten Spuren. Die Fassade des Schulgebäudes und Fenster wurden durch Rußanhaftungen beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.