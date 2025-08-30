Luft aus Autoreifen abgelassen

Nr. 2079

In Charlottenburg und Wilmersdorf haben bisher Unbekannte die Luft aus den Reifen zahlreicher Autos abgelassen. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen gestern — über den gesamten Tag verteilt. An den Autos waren Schreiben mit umweltpolitischem Bezug angebracht. Insgesamt waren nach bisherigem Stand der Ermittlungen fast 40 Fahrzeuge in folgenden Straßen betroffen: Schillerstraße, Güntzelstraße/Emser Platz, Nassauische Straße, Pariser Straße, Trautenaustraße, Hohenzollerndamm, Nikolsburger Straße, Niebuhrstraße, Leibnizstraße, Emser Straße und Mommsenstraße. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat in allen Fällen die noch andauernden Ermittlungen übernommen.