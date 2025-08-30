Nr. 2079
In Charlottenburg und Wilmersdorf haben bisher Unbekannte die Luft aus den Reifen zahlreicher Autos abgelassen. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen gestern — über den gesamten Tag verteilt. An den Autos waren Schreiben mit umweltpolitischem Bezug angebracht. Insgesamt waren nach bisherigem Stand der Ermittlungen fast 40 Fahrzeuge in folgenden Straßen betroffen: Schillerstraße, Güntzelstraße/Emser Platz, Nassauische Straße, Pariser Straße, Trautenaustraße, Hohenzollerndamm, Nikolsburger Straße, Niebuhrstraße, Leibnizstraße, Emser Straße und Mommsenstraße. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat in allen Fällen die noch andauernden Ermittlungen übernommen.
Luft aus Autoreifen abgelassen
Polizeimeldung vom 30.08.2025
Charlottenburg-Wilmersdorf