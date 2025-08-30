Feuer in Wohnung – ein Mann verstorben

Nr. 2078

Heute früh wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederschönhausen alarmiert. Ein Mitarbeiter eines Betreuten Wohnens und weitere Hausbewohner wurden gegen 4:25 Uhr in der Eichenstraße auf einen akustisch ausgelösten Feuermelder aufmerksam und bemerkten aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss Brandgeruch. Sie alarmierten die Feuerwehr. Deren Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude und löschten das Feuer. Während der Löscharbeiten wurden die Brandbekämpfer auf einen verdächtigen Gegenstand in der betroffenen Wohnung aufmerksam. Hierzu wurden Spezialkräfte des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes angefordert, die den Gegenstand überprüften und als nicht gefährlich einstuften. Die Feuerwehr fand kurz darauf einen leblosen Mann in der Wohnung. Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich um den 47-jährigen Bewohner der Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.