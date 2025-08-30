Reisetaschen geraubt – Frau und Mann im Krankenhaus

Nr. 2077

Bei einem Raub in Wilhelmstadt sind gestern Abend eine Frau und ein Mann verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen zufolge liefen die beiden gegen 20 Uhr auf dem Gehweg an der Wilhelmstraße in Richtung Rathaus Spandau, als ein unbekannter Mann an ihnen vorbeigerannt sei und der 32-jährigen Frau dabei zwei Reisetaschen entrissen habe. Die Frau soll noch versucht haben, die Taschen festzuhalten, während der Tatverdächtige ihren 37-jährigen Begleiter mutmaßlich mit einem Messer verletzt habe. Ein Polizist des Abschnitts 23 leistete bis zum Eintreffen der hinzualarmierten Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr Erste Hilfe. Der 37-Jährige kam mit Verletzungen an einem Arm und im Bereich des Oberkörpers zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Frau konnte nach ambulanter Behandlung aus selbigem entlassen werden. Eine umgehend eingeleitete Absuche des Nahbereichs nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).