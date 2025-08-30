Brandstiftung vor Wahlkreisbüro

Nr. 2076

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Brand in Charlottenburg alarmiert. Gegen 23:20 Uhr hatten mehrere Zeugen in der Windscheidstraße ein Feuer vor einem Wahlkreisbüro bemerkt. Ein Zeuge konnte das Feuer in einem Blumenkasten löschen. Hierbei habe er zwei tatverdächtige Personen in Richtung Stuttgarter Platz wegrennen sehen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude, in dem sich das Büro befindet, blieb den bisherigen Kenntnissen nach unbeschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.