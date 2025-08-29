Autofahrer fährt Frau auf Fußgängerüberweg an

Nr. 2074

Gestern Nachmittag kam es in Niederschöneweide zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 74-Jähriger gegen 17:10 Uhr mit seinem VW die Schnellerstraße in Richtung Fennstraße. Kurz hinter der Rudower Straße fuhr der Mann eine 20-jährige Fußgängerin an, die von links aus am dortigen Fußgängerüberweg die Straße in Richtung Spree überquerte. Die Frau wurde in der Folge zu Boden geschleudert und erlitt Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.