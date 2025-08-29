Verletzt und ausgeraubt

Nr. 2073

In der vergangenen Nacht kam es in Wedding zu einem schweren Raub. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Mann gegen 2:10 Uhr auf einer Parkbank an der Müllerstraße in einen Streit mit einem ihm flüchtig bekannten anderen Mann geraten sein. In der Folge habe der Tatverdächtige dem 42-Jährigen mehrere Stichverletzungen ins Bein zugefügt, seinen mitgeführten Einkaufstrolley entwendet und sei dann damit geflüchtet. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.