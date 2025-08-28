Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Auto – Autofahrer verletzt

Nr. 2072

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Nach ersten Informationen fuhr eine 42-Jährige gegen 16:40 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie M6 von der Marzahner Promenade aus in die Märkische Allee ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mitsubishi, mit dem ein 60-Jähriger die Märkische Allee in Richtung Raoul-Wallenberg-Straße befahren hatte. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war die Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Der Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß eine Beinverletzung und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.