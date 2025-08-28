Mann nach Beleidigung mit rassistischem Hintergrund festgenommen

Nr. 2071

In der vergangenen Nacht soll in Friedrichshain ein Mann in der U-Bahn einen anderen Mann rassistisch beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge alarmierte ein 38-jähriger Fahrgast die Polizei, nachdem er die mutmaßlich gegen einen 25-Jährigen gerichteten Äußerungen gegen 0:40 Uhr in einem Zug der U-Bahnlinie U5 in Richtung Hönow ab dem U-Bahnhof Strausberger Platz wahrgenommen und gefilmt hatte. Aufgrund der aggressiven Stimmung zog der Zeuge die Notbremse. Der Zug kam schließlich am U-Bahnhof Frankfurter Tor zum Stehen; dort sprachen Einsatzkräfte den 44-jährigen Tatverdächtigen an. Da er sich aggressiv verhielt, legten die Beamten ihm Handfesseln an. Dabei leistete er Widerstand. Anschließend wurde er zur erkennungsdienstlichen Behandlung und zur Blutabnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht, wo er weiterhin Widerstand leistete und nun die Einsatzkräfte beleidigte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.