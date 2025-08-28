Steine auf Bezirksamt geworfen und Personen attackiert

Nr. 2070

Gestern Morgen kam es in Mitte zu einer Sachbeschädigung und einer anschließenden Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen warf ein Unbekannter gegen 7 Uhr zunächst Steine in Richtung des Bezirksamts Mitte in der Klosterstraße. Anschließend ging der Mann dann zu einer Bank und habe eine darauf sitzende Frau unvermittelt an den Haaren gezogen. Zwei Zeugen im Alter von 17 und 63 Jahren, die die Tat beobachtet hatten, wollten in der Folge einschreiten, wurden jedoch von dem Mann mit einer Glasflasche beworfen. Die Zeugen wurden nicht getroffen und blieben unverletzt. Die Frau, die an den Haaren gezogen wurde, entfernte sich vom Ort. Auch der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung meldete sich eine weitere Frau im Alter von 55 Jahren bei den Polizeikräften, die angab von dem Tatverdächtigen ebenfalls geschlagen worden zu sein. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.