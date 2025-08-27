Verkehrsunfallflucht – zwei junge Männer verletzt

Nr. 2067

In Britz ist gestern Abend eine unbekannt gebliebene Person mit einem Fahrzeug geflüchtet, mit dem sie zuvor an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Laut Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen soll ein 19-Jähriger mit einem Seat gegen 18:30 Uhr auf dem Britzer Damm in Richtung Hermannstraße unterwegs gewesen sein. Auf Höhe Britzer Damm Ecke Jahnstraße habe sich die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug rechts neben dem 19-Jährigen befunden und den Blinker gesetzt, um nach rechts in die Jahnstraße abzubiegen. Dann soll die Person mit ihrem Auto im Bereich der Einmündung gewendet haben, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 19-Jährigen kam. Dieser kam mit dem Seat von der Fahrbahn ab und in einer Glasfront eines Geschäfts zum Stehen, die dadurch beschädigt wurde. Der Heranwachsende und sein 18-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Die unbekannte Person entfernte sich mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort Richtung Blaschkoallee. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung seiner Rückenverletzung und den 19-Jährigen zur stationären Behandlung einer Verletzung am Bein ins Krankenhaus. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) zum Hergang des Unfalls und zur Identifizierung der geflüchteten Person dauern an.