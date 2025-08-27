Festnahmen nach Freiheitsberaubung

Nr. 2066

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 nahmen gestern in Wilhelmstadt zwei Männer fest, die zuvor einen Mann in ein Auto gezerrt hatten und mit diesem gegen seinen Willen davonfahren wollten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge lauerten die beiden 33 und 36 Jahren alten Männer unter dem Vorwand, Polizeibeamte zu sein, dem 38-Jährigen gegen 20:40 Uhr in der Straße Am Pichelssee auf und sollen ihn mehrfach geschlagen haben. Anschließend sollen sie versucht haben, den 38-Jährigen zu fesseln und zu knebeln und ihn in ein offenbar dafür bereitstehendes Fahrzeug gezogen haben. Mehrere Passanten sollen die Angreifer daran gehindert haben, mit dem Mann davonzufahren. Zum Ort gerufene Polizisten konnten beide Angreifer festnehmen und sie in einen Polizeigewahrsam bringen, von wo aus die Männer der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) übergeben wurden. In dem Fahrzeug fanden die Beamten einen Rucksack mit einer Anscheinswaffe sowie eine Jacke mit der Aufschrift „Polizei“, dazu Hoheits- und ein Dienstgradabzeichen. Sie beschlagnahmten alles – ebenso wie das Fahrzeug – als Beweismittel. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an einem Bein, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, Straftaten gegen das Waffengesetz und Amtsanmaßung dauern an.