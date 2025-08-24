Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Charlottenburg-Wilmersdorf/Tempelhof-Schöneberg

Nr. 2046

In Charlottenburg ist gestern Abend ein Autofahrer mit seinem Begleiter vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. In zivil gekleidete Einsatzkräfte der Verkehrsabteilung hatten sich gegen 18:25 Uhr zu der Überprüfung des auf der Tauentzienstraße festgestellten und mit insgesamt zwei Männern besetzten Fahrzeugs entschlossen, da der Halter des Mercedes-Benz regelmäßig ohne Fahrerlaubnis fährt. Als die Polizisten den Wagen und den Fahrer im Einfahrtsbereich eines Parkhauses in der Nürnberger Straße überprüfen wollten und einer von ihnen dazu an das Auto herantrat, gab der Fahrer Gas und durchbrach eine Schranke. Dann wendete er den Wagen im Parkhaus und beschleunigte das Fahrzeug trotz eindeutiger Aufforderung eines Polizisten, stehenzubleiben. Auf dem Weg nach draußen durchbrach mit dem Auto wiederum eine Schranke des Parkhauses. Ohne auf Fußgängerinnen und Fußgänger auf dem Gehweg zu achten, fuhr er mit dem Mercedes auf der Nürnberger Straße in Richtung Kurfürstenstraße davon. An der Kreuzung Nürnberger Straße/Budapester Straße/Kurfürstenstraße soll er laut Zeugenangaben bei roter Ampel nach rechts auf die Kurfürstenstraße abgebogen sein, wobei es mit mindestens einem von links kommenden Fahrzeug beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Anschließend bog der Mann nach rechts auf die Ansbacher Straße in Schöneberg ab, wo beide Fahrzeuginsassen aus dem noch rollenden Auto gesprungen sein sollen, dass an der Hauswand eines Hotels zum Stehen kam und diese dadurch beschädigte. Die aus dem Fahrzeug flüchtenden Männer konnten trotz umgehend eingeleiteter Nahbereichsabsuche mit hinzualarmierten Unterstützungskräften nicht gestellt werden. Auf dem Fluchtweg und im Fahrzeug fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und beschlagnahmten diese. Das Auto beschlagnahmten sie ebenfalls und brachten es zu einem Sicherstellungsgelände. Wer im Fahrzeug saß und wer den Wagen steuerte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen einer Reihe von Delikten, darunter der Verdacht der Verkehrsunfallflucht, des unerlaubten Betäubungsmittelhandels, der Straßenverkehrsgefährdung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Flucht vor der Polizei. Die Ermittlungen hierzu dauern an.