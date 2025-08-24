Toter Mann nach Hausbrand

Nr. 2044

Nach einem Brand eines Einfamilienhauses in Gropiusstadt konnte ein Mann gestern Nachmittag nur noch tot geborgen werden. Nachbarn hatten gegen 16:25 Uhr ein Feuer in dem Gebäude am Lenzelpfad bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Deren Einsatzkräfte fanden während der Löscharbeiten in einem Zimmer des Hauses einen leblosen Mann. Eine Notärztin stellte dessen Tod fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich beim dem Verstorbenen um den 88-jährigen Bewohner des Hauses. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zur Brandursache übernommen.