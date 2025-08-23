Bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Nr. 2043

Anlässlich einer Auseinandersetzung würgte vergangene Nacht ein bislang noch Unbekannter einen anderen Mann bis zur Bewusstlosigkeit. Gegen 22:20 Uhr ereignete sich in einer Kneipe an der Auguste-Viktoria-Allee eine Auseinandersetzung zwischen dem Wirt und Gästen, zu der sich ein 52-jähriger Gast entschloss, zu schlichten. Kurz darauf betrat ein Unbekannter die Kneipe, ergriff den 52-Jährigen und würgte diesen bis zu dessen Bewusstlosigkeit. Erst beim Eingreifen der Ehefrau des Gewürgten ließ der unbekannte Würger von dem Mann ab und flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt eine Fraktur des Kehlkopfes. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).