Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Tram verletzt

Nr. 2042

Heute Morgen wurde eine Fußgängerin in Pankow bei einem Zusammenstoß mit einer Tram verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 68-jährige Frau gegen 7:40 Uhr die Berliner Straße in Richtung Schulstraße und wurde dort von einer herannahenden Tram aus Richtung Breite Straße angefahren. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Tramfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock, der jedoch keine medizinische Versorgung bedarf. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).