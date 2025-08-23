Brennende Transporter

Nr. 2041

Gestern Abend brannten in Marzahn zwei geparkte Transporter. Gegen 22 Uhr wurden Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung zu einem Parkplatz an der Lea-Grundig-Straße alarmiert. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auf einen dritten Transporter übergriffen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.