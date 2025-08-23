Nach Verkehrsereignis angegriffen und geschlagen

Nr. 2039

Ein Inlineskater wurde gestern Abend in Kreuzberg nach einem Verkehrsereignis angegriffen und geschlagen. Gegen 21 Uhr war der 35-Jährige mit seinen Skates auf dem Gehweg der Köthener Brücke in Richtung Reichpietschufer unterwegs und wollte nach seiner Aussage bei grünem Licht der Fußgängerampel die Fahrbahn des Reichpietschufers überqueren. Zeitgleich war ein Fahrzeug eines Diplomaten ebenfalls auf der Köthener Brücke in gleicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf das Reichpietschufer abbiegen. Dabei ereignete sich beinahe ein Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem 35-Jährigen Skater, wobei der 35-Jährige mit seiner flachen Hand auf die Motorhaube des Autos geschlagen haben soll. Zwischen dem 35-Jährigen und dem 52-jährigen Autofahrer entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen weiteren Verlauf der Skater vom Ort flüchtete und der Autofahrer ihn zu Fuß verfolgte und nach einigen Metern einholte und festhielt. Gemäß Zeugenaussagen soll der 52-Jährige den 35-Jährigen dabei geschüttelt, angeschrien und schließlich zu Boden gestoßen haben. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden weiteren Insassen des Autos, die beiden Söhne des 52-Jährigen im Alter von 16 und 20 Jahren, den 35-Jährigen Skaterfahrer mit Fäusten geschlagen haben. Er erlitt Verletzungen an den Händen und am Kopf, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Der 52-Jährige gab an, dass die Fußgängerampel rotes Licht zeigte und dass niemand den 35-Jährigen geschlagen habe. Alle Beteiligten wurden nach Feststellung ihrer Identitäten am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat des zuständigen Polizeiabschnittes.