Mutmaßlicher Straßenräuber festgenommen

Nr. 2037

Gestern Nachmittag konnte ein mutmaßlicher Räuber nach einem Straßenraub in Charlottenburg festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Heranwachsender gegen 14:15 Uhr in der Suarezstraße von einem 27-jährigen Tatverdächtigen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert worden sein. Der Tatverdächtige nahm das Geld und entfernte sich in Richtung Pestalozzistraße. Am Abend, gegen 21:40 Uhr, traf der 19-Jährige den Tatverdächtigen in der Nähe des U-Bahnhofs Bismarckstraße erneut und folgte ihm mit der U-Bahn bis zum U-Bahnhof Alexanderplatz. Dort konnte der 27-Jährige durch herbeigerufene Einsatzkräfte festgenommen werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.