Raubüberfall mit Schreckschusswaffe

Polizeimeldung vom 22.08.2025

Mitte

Nr. 2036
In der vergangenen Nacht überfiel ein Mann ein Schnellrestaurant in Wedding. Der bislang Unbekannte habe nach bisherigem Ermittlungsstand kurz nach Mitternacht die Filiale einer Restaurantkette im Kurt-Schumacher-Damm betreten, einen 36-jährigen Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Zudem habe er die Waffe auch abgefeuert, wobei der 36-Jährige Verletzungen erlitt. Der mutmaßliche Räuber floh mit Tatbeute in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.

