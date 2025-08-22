Zusammenstoß zwischen Funkwagen und S-Pedelec-Fahrer

Nr. 2035

Gestern Nachmittag fuhr ein Polizist mit einem Funkwagen einen S-Pedelec-Fahrer in Wedding an. Der Beamte befuhr mit dem Streifenwagen gegen 14:40 Uhr die Togostraße in Richtung Transvaalstraße und fuhr den von rechts kommenden 25 Jahre alten S-Pedelec-Fahrer an. Dieser war zuvor mit seinem S-Pedelec in der Sansibarstraße unterwegs und wollte geradeaus über die Togostraße in Richtung Müllerstraße seine Fahrt fortsetzen. Der 25-Jährige wurde laut Zeugenangaben in der Folge des Zusammenstoßes durch die Luft geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.