Angriff bei einer Mahnwache – Mann geht auf Teilnehmer los

Nr. 2031

Gestern Mittag kam es zu einem Angriff auf Teilnehmende einer Versammlung vor einem Botschaftsgebäude in Dahlem. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Mann gegen 12 Uhr ein Zelt einer Mahnwache in der Podbielskiallee betreten haben. Die Aufforderung der Teilnehmenden, das Zelt zu verlassen, soll der Mann ignoriert haben. Im weiteren Verlauf habe er drei Teilnehmer im Alter von 32, 45 und 65 Jahren beleidigt und die beiden Letztgenannten getreten, sodass sie Schmerzen im Bauch erlitten. Anschließend soll er einen Tisch und Stühle, die sich in dem Zelt befanden, umgestoßen haben, wobei das Display eines Handys, das auf dem Tisch gelegen haben soll, beschädigt worden sei. Nachdem der 39-Jährige den Angriff mit seinem Handy im geschützten Bereich des Zeltes gefilmt hatte, beabsichtigte er, dies gegen den Willen der Teilnehmer zu veröffentlichen. Alarmierte Einsatzkräfte beschlagnahmten daraufhin das Mobiltelefon des 39-Jährigen. Um die Beschlagnahme zu verhindern, leistete der Tatverdächtige Widerstand. Der 39-Jährige wurde festgenommen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die 45 und 65 alten Männer lehnten eine ärztliche Behandlung durch Rettungskräfte ab. Die weiteren Ermittlungen führt die zuständige Fachdienststelle der Polizeidirektion 4 (Süd).