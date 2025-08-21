Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Nr. 2030

Der gestrige Vormittag endete für einen mutmaßlichen Dieb in Kreuzberg in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen hatten Zeugen gegen 11 Uhr ein Klirren am Planufer wahrgenommen. Sie beobachteten, wie ein 31-jähriger Mann durch eine offenbar eingeschlagene Scheibe in ein Fahrzeug griff. Als die Zeugen den Tatverdächtigen daraufhin ansprachen, flüchtete der Mann zunächst. Er konnte jedoch wenig später an der Dieffenbachstraße von Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen fanden sie mutmaßliches Diebesgut. Er wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.