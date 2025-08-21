Mann beleidigt Kinder und bewirft sie mit einem Feuerwerkskörper

Nr. 2029

Ein Mann beleidigte gestern Nachmittag zwei Kinder in Hellersdorf und bewarf sie mit einem Feuerwerkskörper. Gegen 14:20 Uhr soll der stark alkoholisierte 62-Jährige die beiden neun und zehn Jahre alten Jungen den bisherigen Ermittlungen zufolge aus einem Fenster seiner Wohnung an der Leisniger Straße heraus fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend soll er einen Feuerwerkskörper auf den Gehweg direkt vor den Zehnjährigen geworfen haben. Der Böller explodierte und verletzte den Jungen an einem Bein. Alarmierte Einsatzkräfte trafen den 62-Jährigen in seiner Wohnung an und belehrten ihn rechtlich. In der Wohnung fanden sie Reste pyrotechnischer Gegenstände. Der Tatverdächtige bestritt den Vorwurf. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Anschließend brachten ihn die Kräfte in einen Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Tatverdächtige im Anschluss wieder entlassen wurde. Der verletzte Junge lehnte im Beisein seiner Mutter eine medizinische Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen, in enger Abstimmung mit dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes, führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).