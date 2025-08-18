Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2012

Gestern Morgen ereignete sich in Reinickendorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25‑Jährige kurz nach 9 Uhr mit ihrem Wagen die Emmentaler Straße in Richtung Breitkopfstraße. An der Kreuzung Emmentaler Straße/Residenzstraße wollte sie nach links auf die Residenzstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 32‑jährigen Motorradfahrer zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war und links an ihrem Fahrzeug vorbeifahren wollte. Infolge der Kollision kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Begrenzungsmauer des U‑Bahnhofs Residenzstraße und stürzte über diese hinweg auf den Niedergang des Bahnhofes, wo er auf eine Rolltreppe fiel. Er erlitt Kopf‑ und Rückenverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe den Erkenntnissen zufolge nicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zwischen 9:15 und 9:25 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).