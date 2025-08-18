Autofahrer fährt gegen Radfahrer – Radfahrer im Krankenhaus

Nr. 2011

Gestern Abend kam es in Oberschöneweide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 38-jährige Autofahrer gegen 18:15 Uhr die Rummelsburger Straße in Richtung An der Wuhlheide mit einem Mietfahrzeug. An der Kreuzung Rummelsburger Straße/Edisonstraße/Treskowallee/An der Wuhlheide ordnete er sich zum Linksabbiegen auf die Treskowallee ein, musste jedoch verkehrsbedingt an der roten Ampel halten. Mit dem Umschalten auf Grün soll der Autofahrer mit seinem Wagen in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, als ihm dabei ein 39-Jähriger auf einem Fahrrad entgegenkam, der auf der Straße An der Wuhlheide in Richtung Rummelsburger Straße unterwegs war. Auf der Kreuzung fuhr der 38-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit dem Auto frontal gegen den Radfahrer, der auf die Motorhaube prallte. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen an der Hüfte und einem Knie. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der örtlich zuständigen Polizeidirektion.