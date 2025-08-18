Jugendlicher verletzt

Nr. 2009

Ein Polizist außer Dienst nahm gestern Abend in Biesdorf von seinem Balkon aus eine gefährliche Körperverletzung wahr, wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 19 Uhr im Stadtgarten Biesdorf an der Minsker Straße zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche mit einer zehn bis zwölf Personen großen Gruppe in einen Streit. Dabei sollen die beiden Jugendlichen aus der Gruppe heraus mit Reizstoff besprüht worden sein. Der 16-Jährige soll zudem mit Glasflaschen am Kopf verletzt worden sein. Als er bereits am Boden lag, soll er aus der Gruppe heraus getreten worden sein. Anschließend seien die Tatverdächtigen geflüchtet. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 17-jähriger Begleiter gab zunächst an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. Die Gruppe der Tatverdächtigen soll zudem zwei Sporttaschen, die der 16-Jährige und der 17-Jährige bei sich hatten, entwendet haben. Diese wurden etwas später in der Nähe wiedergefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).