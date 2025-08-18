Vor der Polizei geflüchtet und Böschung hinabgestürzt

Nr. 2008

In der vergangenen Nacht nahmen Kräfte einer Einsatzhundertschaft einen 24-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler in Friedrichshain fest. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge wollten die Beamten den Mann gegen 22:50 Uhr zunächst im U-Bahnhof Warschauer Straße im Rahmen der Überwachung der bestehenden Waffen- und Messerverbotszone kontrollieren. Als sie ihn ansprachen, übergab er einem Polizisten seinen mitgeführten Rucksack und flüchtete aus dem U-Bahnhof über die Warschauer Brücke in Richtung Revaler Straße. Kurz hinter der Warschauer Brücke begab er sich auf eine Mauer, wobei ihn ein Polizist am Schuh festhalten konnte. Nachdem er sich zunächst befreien konnte, griff ihn ein anderer Beamter auf dem Weg zu einer Treppe, die hinter der Mauer zum RAW-Gelände führt, am Arm. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizisten, sich von der Mauer und dem Abgang zum RAW-Gelände entfernt zu halten, riss sich der 24-Jährige erneut los. Er stürzte dann mehrere Meter tief eine Böschung hinab, wobei er erst auf Äste der dort befindlichen Bäume fiel, bevor er auf dem Boden landete. Nachdem Einsatzsanitäter der Polizei Erste Hilfe geleistet und die weitere Behandlung an einen Notarzt übergeben hatten, brachten Rettungskräfte den zunächst bewusstlosen Mann in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Im Rucksack des Mannes fanden die Einsatzkräfte diverse Betäubungsmittel sowie Bargeld und beschlagnahmten alles. Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Polizisten an ihren Händen. Sie beendeten nach ambulanten Behandlungen ihre Dienste. Wie erste Ermittlungen ergaben, bestand für den 24-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen eines Betäubungsmitteldelikts. Die weiteren Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts des Betäubungsmittelhandels führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).