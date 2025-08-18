Mann nach Angriff im Krankenhaus

Nr. 2007

Gestern Mittag alarmierte eine Passantin die Polizei, nachdem sie in Schmargendorf beobachtet hatte, wie vier Personen einen Mann angriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben schlugen und traten die vier gegen 12:15 Uhr am Hohenzollerndamm auf den 26-Jährigen ein. Einer der Angreifer soll ihm dabei auch Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich sowie an einem Arm zugefügt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten 26-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige soll die Männer zuvor gefragt haben, warum sie abgestellte E-Roller umgeworfen hatten. Nach dem Angriff soll das Quartett zu Fuß zum nahegelegen S-Bahnhof Hohenzollerndamm geflüchtet und in einen Zug der Ringbahn eingestiegen sein. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West).