Nr. 2006
Unbekannte zündeten heute früh ein Obdachlosenzelt in Kreuzberg an. Nach derzeitigem Kenntnisstand und Zeugenangaben setzten drei Unbekannte das Zelt gegen 5:50 Uhr im Bereich Wilhelmstraße/Hallesches Ufer in Brand und flüchteten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein 31-Jähriger und eine weitere, unbekannte Person in dem Zelt, welches sie selbständig und unverletzt verlassen konnten. Das Zelt brannte komplett nieder. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.
Obdachlosenzelt angezündet
Polizeimeldung vom 17.08.2025
Friedrichshain-Kreuzberg