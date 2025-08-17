Obdachlosenzelt angezündet

Nr. 2006

Unbekannte zündeten heute früh ein Obdachlosenzelt in Kreuzberg an. Nach derzeitigem Kenntnisstand und Zeugenangaben setzten drei Unbekannte das Zelt gegen 5:50 Uhr im Bereich Wilhelmstraße/Hallesches Ufer in Brand und flüchteten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein 31-Jähriger und eine weitere, unbekannte Person in dem Zelt, welches sie selbständig und unverletzt verlassen konnten. Das Zelt brannte komplett nieder. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.