Nr. 2005

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Schöneberg ein Angriff mit transphobem Hintergrund. Nach bisherigem Kenntnisstand unterhielt sich eine 45-jährige Transperson gegen 22:30 Uhr in der Motzstraße mit ihrer Begleitung, als ein Unbekannter vorbeiging und sie transphob beleidigte. Als sie und ihr Begleiter schließlich weitergingen, nahm der Unbekannte eine Glasflasche und sprang auf sie zu. Der Begleiter nahm daraufhin einen auf dem Gehweg stehenden Stuhl an sich, um sich zu schützen. Der Unbekannte schlug dennoch mit der Flasche auf ihn ein und traf ihn an der Lippe. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte machten in der Nähe noch einen Tatverdächtigen aus, der sich hinter einer mobilen Toilette versteckte. Beim Erblicken der Einsatzkräfte flüchtete er über eine Mauer. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, aber dem Unbekannten gelang die Flucht. Der bisher namentlich noch nicht bekannte Begleiter war nicht mehr am Ort und soll ein Hämatom im Gesicht erlitten haben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.