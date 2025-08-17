Bei versuchtem Raub Seniorin verletzt

Nr. 2004

Gestern Vormittag flüchtete ein Mann in Charlottenburg nach einem Ladendiebstahl und verletzte anschließend eine Seniorin bei einem versuchten Handtaschenraub. Nach bisherigem Erkenntnisstand konnte der Mann zunächst gegen 9 Uhr von einem Ladendetektiv in der Kantstraße gestellt werden, nachdem er unmittelbar zuvor aus einem Supermarkt am Zoo diverse Artikel entwendet hatte. Im weiteren Verlauf gelang es dem mutmaßlichen Dieb erneut zu flüchten, wobei er seine Beute zurückließ. Auf der Flucht versuchte er, auf dem Gehweg der Kantstraße vor einem Hotel einer 74-jährigen Dame deren Umhängetasche zu entreißen. Die Seniorin stürzte daraufhin mit ihrer Tasche zu Boden, woraufhin der Mann von ihr abließ und in Richtung Hardenbergstraße flüchtete und entkam. Die 74-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und verlor ihr Bewusstsein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.