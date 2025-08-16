Festnahme nach Verdacht der Brandstiftung an Fahrzeugen

Nr. 2003

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann nach einer Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen in Schöneberg fest. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Anwohner gegen 0:50 Uhr auf einem Hinterhof in der Hohenfriedbergstraße auf einen brennenden BMW aufmerksam. Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei der BMW vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Kurze Zeit später wurde in der Langenscheidtstraße ein weiterer Fahrzeugbrand auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses durch Zeugen gemeldet. Ein Audi brannte vollständig aus. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten auch diesen Brand. Im weiteren Verlauf wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem dritten Fahrzeugbrand am Grazer Platz/Riemenschneiderweg alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei stand ein Volvo bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf einen daneben geparkten BMW über. Auch dieses Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Nach einem Zeugenhinweis konnte in der Nähe ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für die zuständige Fachdienststelle eingeliefert. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.