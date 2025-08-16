Auseinandersetzung im Sommerbad

Nr. 2001

Gestern Nachmittag kam es in einem Sommerbad in Neukölln zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schubsten sich zunächst vier junge Männer gegen 16:25 Uhr aus Spaß am Rande des Hauptbeckens des Bades am Columbiadamm. Einer fiel daraufhin ins Wasser und dort auf eine 16-Jährige, die dadurch verletzt wurde. Eine Person, die das bemerkte, stieg daraufhin aus dem Becken aus und soll dann mit geballter Faust auf die jungen Männer zugelaufen sein. Den, der auf die Jugendliche gefallen war, soll er dann nach Verlassen des Beckens ins Gesicht geschlagen haben. Gleichzeitig sollen sich etwa 15 bis 20 weitere Personen mit dem Schlagenden solidarisiert haben und ebenfalls auf die vier jungen Männer eingeschlagen haben. Nach kurzer Zeit liefen alle Angreifer wieder in unterschiedliche Richtungen davon.

Ermittlungen durch die Polizei am Ort führten zur Namhaftmachung von vier Personen im Alter von zweimal 15, 17 und 21 Jahren, die an den Angriffen auf die vier jungen Männer beteiligt gewesen sein sollen. Der Älteste soll dabei der erste Angreifer gewesen sein. Alle kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Alle vier angegriffenen jungen Männer im Alter von 18, 19, 21 und 22 Jahren kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Auch die 16-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs dauern an.