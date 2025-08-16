Schüsse mit Schreckschusspistole abgegeben

Nr. 1999

Gestern Abend kam es in Kaulsdorf zur Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Schreckschusspistole. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen sollen vier Personen gegen 22:15 Uhr in der Tolkmittstraße von zwei maskierten, unbekannten Männern bedroht worden sein. Eine 46-Jährige, die der rechten Szene angehört, soll aus der bedrohten Gruppe heraus daraufhin mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Die Unbekannten, die mutmaßlich der linken Szene angehören, flüchteten. Es wurde niemand verletzt. Die 46-Jährige händigte den alarmierten Einsatzkräften neben der Schreckschusspistole weitere verbotene Gegenstände aus, darunter ein Springmesser, ein Butterflymesser sowie ein Elektroschockgerät. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts der Polizei Berlin.