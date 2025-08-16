Unbekannte schlagen Mann ohnmächtig

Nr. 1998

Gestern Abend schlugen bislang Unbekannte einen Mann in Moabit ohnmächtig. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 25-Jährige gegen 19:15 Uhr auf der Kreuzung Havelberger Straße/Stendaler Straße von einer bis zu fünfköpfigen Personengruppe angesprochen und umringt worden sein. Unvermittelt sollen dann mehrere der Männer aus der Gruppe auf ihn eingeschlagen haben, wobei er nach einem der Schläge ohnmächtig zu Boden gegangen sei. Als die Männer daraufhin eine 27-jährige Zeugin entdeckt hätten, seien sie geflüchtet. Sowohl sie als auch weitere Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei- und Rettungskräfte. Diese brachten den Mann mit Kopfverletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.