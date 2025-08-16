Vor der Polizei geflüchtet

Nr. 1997

In der vergangenen Nacht entzog sich ein Autofahrer in Wedding einer Polizeikontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten Polizeikräfte gegen 23:30 Uhr an der Kreuzung Seestraße Ecke Afrikanische Straße den Fahrer eines VW Golf kontrollieren. Auf der Rückbank saßen zwei 16-jährige Mitfahrerinnen. Der Fahrer hatte zunächst signalisiert, am rechten Fahrbahnrand anhalten zu wollen, dann jedoch stark beschleunigt und war in Richtung Stadtautobahn davongefahren. Während der Fahrt fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete rote Ampeln und gefährdete durch abrupte Fahrstreifenwechsel andere Verkehrsteilnehmende. Die Polizisten folgten ihm auf der Autobahn in Richtung Spandau und konnten dieses Fahrverhalten mehrfach beobachten. An der Ausfahrt Spandauer Damm verließ der Fahrer mit dem Pkw die Autobahn, überfuhr im Kreuzungsbereich Spandauer Damm/Ecke Lerschpfad eine Rot zeigende Ampel und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Anschließend kam der Fahrer mit seinem Auto nach links in Richtung S-Bahnhof Westend von der Fahrbahn ab und sprang beim Ausrollen aus dem Auto, welches schließlich an einem Fahrradständer auf dem Gehweg zum Stehen kam. Dabei wurden mehrere Fahrräder und der Golf beschädigt.

Der Fahrer des VW flüchtete zu Fuß auf den Bahnsteig des S-Bahnhofs Westend und sprang in das Gleisbett. Polizeikräfte, die die Verfolgung zu Fuß aufgenommen hatten, konnten einen einfahrenden Zug rechtzeitig zum Stehen bringen. Der Fahrer entkam unerkannt. Eine Nahbereichsabsuche unter Einsatz eines Polizeihubschraubers blieb ohne Erfolg. Die beiden ebenfalls aus dem Fahrzeug geflüchteten 16-jährigen Insassinnen konnten von hinzualarmierten Einsatzkräften im Nahbereich gestellt werden. Sie hatten Hautabschürfungen infolge des Unfalls erlitten und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord).