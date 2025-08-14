Vermisster Senior – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1994

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Senior. Der 86-jährige Herbert Erich Willi BUCHSTEINER wird seit dem Abend des 9. August dieses Jahres vermisst. Er verließ an jenem Samstag gegen 21 Uhr seine Pflegeeinrichtung „Katharinenhof Heinersdorfer Gärten“ in der Romain-Rolland-Straße 141 in Pankow-Heinersdorf und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Herr BUCHSTEINER leidet an einer Demenzerkrankung und könnte sich in einer orientierungslosen oder hilflosen Lage befinden. Zudem ist er täglich auf Medikamente angewiesen.

86 Jahre alt

166 cm groß

schlanke Statur

kurze graue Haare

grauer Oberlippenbart

Am Tag seines Verschwindens trug er ein dunkelbraunes Hemd, eine blaugraue Jeanshose, weiße Turnschuhe und am linkem Arm eine Uhr.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 9. August 2025 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664- 173400 (zur Bürodienstzeit) und (030)4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de (zur Bürodienstzeit) entgegen. Auch über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.