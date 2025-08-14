Polizeibeamter bei Verkehrskontrolle verletzt

Nr. 1993

Gestern Nachmittag ist in Staaken ein Polizeibeamter im Rahmen einer Verkehrskontrolle verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand führten Einsatzkräfte gegen 16:15 Uhr auf dem Brunsbütteler Damm eine Kontrolle von zwei Fahrzeugen durch. Währenddessen passierte ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und lautem Motorengeräusch die Kontrollstelle in Richtung der Straße Am Zeppelinpark. Kurz darauf wendete der Fahrer und fuhr dann in Richtung Nennhauser Damm erneut auf die Kontrollstelle zu. Er missachtete mehrere Haltesignale der Polizisten und beschleunigte kurz vor einem Beamten erneut. Dabei traf er einen Polizisten beim Vorbeifahren an der linken Körperseite. Ein zweiter Beamter konnte noch rechtzeitig ausweichen. Der verletzte Polizist klagte über Schmerzen in der linken Hand und dem Knie, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der Fahrer konnte unerkannt flüchten und auch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsabsuche nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Flucht vor der Polizei und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.