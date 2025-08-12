Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Nr. 1981

Gestern Nachmittag flüchteten ein Autofahrer und seine Insassen in Lichterfelde vor einer Polizeikontrolle. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 45 um kurz vor 16 Uhr in der Schloßstraße in Lichterfelde den Fahrer eines Lieferfahrzeugs kontrollieren, nachdem dieser dort ordnungswidrig im absoluten Halteverbot gestanden hatte. Der Fahrer sei zunächst auf das Gelände einer Tankstelle in der Schloßstraße gefahren, habe dieses jedoch plötzlich verlassen. Beim Einfahren in den Fließverkehr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Anschließend setzte der Fahrer die Flucht mit dem Wagen über den Gehweg fort und rammte in der Fronhoferstraße/Ecke Am Bäkequell einen Einsatzwagen der Polizei. Die beiden Polizeibeamten erlitten dabei leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Der Lieferwagenfahrer setzte seine Fahrt weiter fort, wobei er mehrere rote Ampeln missachtete, mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war sowie über Gehwege und Grünflächen fuhr, so dass Passanten ausweichen mussten, um nicht angefahren zu werden. Die Flucht führte über Tempelhof bis nach Kreuzberg, wo der Fahrer mit dem Transporter schließlich in der Riemannstraße in einer Sackgasse anhalten musste und die insgesamt drei männlichen Insassen zu Fuß weiter flüchteten und entkamen. Eine Absuche des Nahbereichs durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Am Lieferwagen wurden diverse Unfallschäden sowie ein fehlendes vorderes Kennzeichen festgestellt. Im Innenraum fanden die Einsatzkräfte eine geringe Menge Cannabis und stellten es sicher. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen nach dem Fahrer und seinen Mitfahrern dauern an.