Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1980

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand und Zeugenaussagen wollte ein 58-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15:25 Uhr an der Kreuzung Stresemannstraße Ecke Potsdamer Platz nach links zum Potsdamer Platz, Verlängerung Gabriele-Tergit-Promenade, abbiegen. Zeitgleich kam ein 50-jähriger Motorradfahrer aus entgegengesetzter Richtung und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge wurde der Motorradfahrer über den Lenker nach rechts geschleudert und prallte gegen einen Laternenmast. Das Motorrad kam etwa 15 Meter dahinter zum Liegen. Der 50-Jährige erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.