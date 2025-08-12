Nr. 1979

Gestern Nachmittag haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes und des Polizeiabschnitts 25 eine mutmaßliche Betrügerin festgenommen. Die 21 Jahre alte Frau hatte am 8. August dieses Jahres am Wittenbergplatz einen 84 Jahre alten Mann angesprochen und ihm eine wirtschaftliche und emotionale Notlage vorgetäuscht. So veranlasste sie den Senior zur Herausgabe von Bargeld, das sie angeblich zur Begleichung von Mietschulden benötige, und stellte einen Schuldschein unter einem falschen Namen und mit falscher Adresse aus. Als sie weiteres Geld forderte, alarmierte der Senior die Polizei. Bei einer für den gestrigen Nachmittag vereinbarten Übergabe nahmen die Einsatzkräfte die Frau in der Kurfürstenstraße fest. Sie hatte noch einen Großteil des zuvor erlangten Geldes bei sich. Heute soll die mutmaßliche Betrügerin einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes.