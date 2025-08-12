Queerfeindlich angegriffen

Nr. 1976

Gestern Abend alarmierte eine queere Person die Polizei nach Schöneberg. Die 47 Jahre alte Person gab an, gegen 21:20 Uhr in der Dominicusstraße von zwei Männern auf ihre sexuelle bzw. geschlechtliche Identität angesprochen worden zu sein. Als die Person geantwortet habe, transgeschlechtlich zu sein, sollen die beiden ihr ins Gesicht gespuckt haben und sich anschließend mit einem E-Scooter entfernt haben. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.