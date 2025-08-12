Falsche Polizeibeamte unterwegs – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1977

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Trickbetrügern. Am 4. August 2025 erhielt eine 82-Jährige mehrere Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten, die sie aufforderten, ihre Wertgegenstände aus ihrem Schließfach der Bank zu sichern. Anschließend sollte die Seniorin ihre gesamten Wertgegenstände in eine Tasche packen und diese in Höhe der Bahnhofstraße 48 in Lichtenrade ablegen. Die Seniorin kam der Aufforderung nach und legte Wertgegenstände mit einem hohen Gesamtwert, verpackt in zwei schwarzen Einkaufbeuteln wie auf den Fotos, ab.

Wer hat am 4. August dieses Jahres, insbesondere in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, eine oder mehrere verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im oben genannten Bereich wahrgenommen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-925313, per E-Mail an LKA253@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.