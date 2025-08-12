Mutmaßliche Schussabgabe

Nr. 1975

In der vergangenen Nacht rief ein Mann die Polizei nach Lichtenrade. Gegen 1:30 Uhr hatte er vor einem Lokal am Lichtenrader Damm verbale Streitigkeiten und eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wahrgenommen, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Anschließend sollen den Angaben zufolge alle Beteiligten unerkannt vom Ort geflüchtet sein. Am Ort fanden die Einsatzkräfte eine Patronenhülse einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird nicht davon ausgegangen, dass bei der Auseinandersetzung jemand ernsthaft verletzt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).