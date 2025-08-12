Autofahrer verletzt Fußgängerin tödlich

Nr. 1974

Gestern Nachmittag wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall nach Biesdorf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-Jähriger gegen 15:15 Uhr mit einem Pkw die Köpenicker Straße in Richtung Wuhlheide. Auf der Höhe der Kreuzung Köpenicker Straße/Dankratstraße überrollte er mit seinem Wagen eine 89 Jahre alte Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Ein in der Nähe befindlicher Arzt leitete bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Die Rettungskräfte unterstützten ihn, allerdings verstarb die Seniorin noch am Unfallort. Der 91-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).